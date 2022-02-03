Песков: Визит канцлера ФРГ Шольца в России прорабатывается

Фото: Администрация президента РФ

Визит канцлера Германии Олафа Шольца в Россию для переговоров с президентом страны Владимиром Путиным в настоящее время прорабатывается. Об этом в четверг, 3 февраля, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Социал-демократ Олаф Шольц был назначен на пост нового канцлера Германии в среду, 8 декабря.

26 сентября Социал-демократическая партия Германии выиграла парламентские выборы в ФРГ с результатом 25,7 процента голосов и опередила блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), который набрал максимально низкий процент голосов за всю историю.

Вместе с ними в Бундестаг вошли еще три партии. На третьей строчке оказались «зеленые», набравшие 14,8 процента голосов, на четвертом месте расположилась Свободная демократическая партия — у нее 11,5 процента. Замыкала пятерку «Альтернатива для Германии» с 10,3 процента голосов.