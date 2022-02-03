Почти 30 детей-пассажиров пострадали в ДТП на дорогах Москвы в январе

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В минувшем месяце на дорогах столицы произошло 26 аварий, в которых пострадали 29 детей-пассажиров. Об этом в четверг, 3 февраля, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

По данным ведомства, большая часть таких аварий — свыше 60 процентов — случилась по вине водителей, которые не перевозили несовершеннолетних пассажиров. Тем не менее количество нарушений при перевозке детей по-прежнему велико.

— В январе более пяти тысяч раз водители, перевозившие детей подвергали опасности их жизни и здоровье, нарушая правила перевозки, — говорится в сообщении ГИБДД.

До этого сообщалось, что в 2021 году в авариях на дорогах Москвы пострадали почти десять тысяч человек. При этом число погибших в ДТП снизилось более чем на пять процентов по сравнению с предшествующим годом.

Статистика ГИБДД

В Москве на минувшей неделе произошло 102 ДТП, в которых погибли четыре человека и еще 18 получили различные ранения, в том числе девять детей в возрасте до шестнадцати лет.

Наиболее распространенные виды аварий: столкновение транспортных средств (49 случаев) и наезды на пешеходов (41). В 19 эпизодах наезды на пешеходов произошли вне зоны действия пешеходных переходов.