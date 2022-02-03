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Названа самая угоняемая модель автомобиля в 2021 году

Илья Ашуров

Общество
Названа самая угоняемая модель автомобиля в 2021 году
Фото: Pexels

В 2021 году самой угоняемой машиной оказалась Skoda Octavia. Владельцы именно этой модели чаще других становились жертвами угонщиков. Об этом свидетельствует отчет carVertical's ReDrive 2021 report, который есть в распоряжении редакции «Вечерней Москвы».

Согласно отчету, в минувшем году было зарегистрировано 38 случаев угона автомобилей указанной марки. При анализе статистических данных авторы исследования пришли к выводу, что вероятность угона Skoda Octavia в 3,75 раза выше, чем BMW 3 Series.

Владельцам данной модели Skoda рекомендуется быть особенно внимательными, а потенциальным покупателям этой машины на рынке подержанных авто следует проверять историю приобретаемого транспорта.

До этого была названа самая аварийная марка подержанных автомобилей в мире по итогам 2021 года.

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