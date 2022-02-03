«Приз за страдания»: Фаткулина поделилась эмоциями от роли знаменосца России

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Конькобежка Ольга Фаткулина поделилась отношением к роли знаменосца сборной России в ходе церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине.

— Когда в Пекине я узнала, что меня утвердили, была так счастлива! До сих пор не могу перестать улыбаться, — рассказала спортсменка.

Данное решение является своеобразным «реваншем» за Игры в Пхенчхане, куда ее не пригласил МОК, уточнила она. Это бальзам на душу и приз за все страдания, приводит слова Фаткулиной «СЭ».

3 февраля в ОКР сообщили, что Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев станут знаменосцами сборной России на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине. В тот же день правительство России утвердило распоряжение о вознаграждениях для победителей и призеров Олимпиады и Паралимпиады в Китае. Так, за золотую медаль спортсмен получит четыре миллиона рублей.

За второе место участнику Игр полагается вознаграждение в размере 2,5 миллиона рублей, а за третье — 1,7 миллиона. Вознаграждение также получат тренеры и те, кто сопровождает олимпийцев.

4 февраля в Пекине начнутся 24-е зимние Олимпийские игры. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие виды спорта будут на Олимпиаде и какие ограничения будут действовать в период ее проведения, вспомнила крупный скандал, которым сопровождалась подготовка к соревнованиям, а также выяснила, в каком статусе будут выступать спортсмены из России.