Следком раскрыл подробности аварии на Дмитровском шоссе

Фото: СК РФ

дмитровское шоссе Карта всех событий

На месте ДТП с участием фуры, сбившей автовышку с тремя людьми, работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области. Об этом в четверг, 3 февраля, «Вечерней Москве» рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, в результате падения с автовышки один из мужчин скончался от полученных травм на месте происшествия. Еще двое рабочих получили травмы и госпитализированы в медицинское учреждение.

— Проводится осмотр, устанавливаются обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — заключила Врадий.

ДТП, о котором идет речь, произошло 3 февраля. Грузовик на Дмитровском шоссе сбил автовышку, на которой работали три человека. Инцидент произошел примерно в 14:00 по московскому времени на 50-м километре Дмитровского шоссе. Позже в Сети появилась запись происшествия.

Видео: Вечерняя Москва

Статистика ГИБДД

В Москве на минувшей неделе произошло 102 ДТП, в которых погибли четыре человека и еще 18 получили различные ранения, в том числе девять детей в возрасте до шестнадцати лет.

Наиболее распространенные виды аварий: столкновение транспортных средств (49 случаев) и наезды на пешеходов (41). В 19 эпизодах наезды на пешеходов произошли вне зоны действия пешеходных переходов.