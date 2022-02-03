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Движение по Нижней Красносельской улице перекрыли из-за пожара

Евгений Белоусов

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Движение по Нижней Красносельской улице перекрыли из-за пожара
Фото: mos.ru / Максим Денисов
Россия, Москва, Нижняя Красносельская улица Карта всех событий

Движение по Нижней Красносельской улице от Спартаковской улицы до Елоховского проезда перекрыто из-за пожара рядом с Богоявленским кафедральным собором в центре Москвы. Об этом в четверг, 3 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Выбирайте пути объезда. На месте работают оперативные службы города, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

О том, что вблизи собора начался пожар, стало известно вечером в четверг, 3 февраля. Позднее стало известно, что возгорание началось в трапезной на территории собора. Пожар уже потушили.

Также в четверг пожар начался в ангаре мебельной фабрики в подмосковном наукограде Фрязино, городской округ Щелково. Факт пожара подтвердили в подмосковном МЧС, детали возгорания и информация о пострадавших уточняются.

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