Убийц пятилетней девочки из Костромы привезли в Москву на экспертизу

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Убийцы пятилетней девочки из Костромы доставлены в Москву. Будет проведена экспертиза их вменяемости. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщает «МК».

Как отмечает издание, в ночь с 2 на 3 февраля их этапировали специальным составом, соблюдая повышенные меры безопасности. Даже спустя месяц после трагедии правоохранители опасались самосуда.

Мужчин доставили в карантин в СИЗО «Бутырка», где разместили в одиночных камерах. После карантина их отправят в психиатрическую больницу «Бутырки», а затем в Центр им. Сербского на экспертизу. Отмечается, что один из убийц работал в психиатрической лечебнице.

Убийство девочки в Костроме

По данным СК, 4 января пятилетняя девочка вышла на улицу Северной Правды в Костроме на прогулку, откуда ее забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Позже тело девочки обнаружили в комнате одного из общежитий города. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Полиции удалось задержать двух подозреваемых. Оба задержанных признали свою вину. Один из подозреваемых ранее уже был судим за педофилию. Его подельник отбывал наказание за кражу.

11 января один из убийц заявил, что не считает содеянное преступлением. Злоумышленник заверил, что они вместе с его партнером, Денисом Герасимовым, «всего лишь хотели разнообразить сексуальную жизнь».

Подробнее о трагедии можно прочитать в материале «Вечерней Москвы».