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Мишина и Галлямов заняли второе место в короткой программе у пар в командном турнире Олимпиады

Михаил Алимов

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
Мишина и Галлямов заняли второе место в короткой программе у пар в командном турнире Олимпиады
Фото: Официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России/fsrussia.ru

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали вторыми в короткой программе командного турнира на Олимпиаде в Пекине. Спортсмены получили от судей 82,64 балла.

Первое место осталось за китайцами Суй Вэньцзином и Хань Цуном, которые заработали 82,83 балла установив новый мировой рекорд. На третьей строчке оказались фигуристы из США Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер. У них в активе 75 баллов ровно, передает РИА Новости.

До этого российские танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на командном этапе Олимпиады в Пекине. По итогам выступления они набрали 85,05 балла.

Победителями стали спортсмены из США Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью. На их счету 85,56 балла. Тройку лидеров замкнули итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри с 83,83 балла.

Российский фигурист Марк Кондратюк занял третье место по итогам короткой программы командного турнира Олимпийских игр в Пекине. Первым стал американец Натан Чен — 111,71 балла, второе место занял японец Сема Уно — 105,46 балла. У спортсмена из России — 95,81 балла. Отмечается, что Кондратюк принес сборной России восемь очков в командном турнире. На данный момент Россия занимает третье место в общем зачете.

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