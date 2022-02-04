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Машину скорой помощи «зажало» с двух сторон в ДТП. Видео

Илья Ашуров

Происшествия
Машину скорой помощи «зажало» с двух сторон в ДТП. Видео
Фото: МВД РФ

В Иркутской области произошло ДТП с участием машины скорой помощи. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, авария случилась в Байкальске на съезде с федеральной трассы Р258 «Байкал». Внедорожник Mitsubishi врезался в карету скорой помощи, после чего та столкнулась с автомобилем Nissan.

МВД опубликовало видео инцидента.

Видео: МВД РФ

— В зеркало заднего видео увидел транспортное средство, которое начало обгонять меня. Потом произошел удар слева, а навстречу мне двигался Nissan, — описал произошедшее водитель машины скорой помощи.

В МВД отметили, что в результате инцидента ушибы получили водитель и сотрудник скорой. Другие участники ДТП не пострадали.

До этого сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после ДТП с автовышкой в Подмосковье, в результате которого один человек погиб и еще двое получили травмы разной степени тяжести.

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