Один человек пострадал в ДТП с тремя машинами на Рублевском шоссе

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Россия, Москва, Рублёвское шоссе Карта всех событий

Один человек пострадал в результате ДТП с тремя автомобилями на Рублевском шоссе. Об этом в пятницу, 4 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», в результате аварии один из автомобилей перевернулся, а находящийся в нем человек оказался заблокированным. Впоследствии его извлекли из машины и передали врачам скорой помощи.

В ГУ МВД по столице «ВМ» подтвердили информацию об аварии, уточнив, что в ДТП участвовало две машины.

— В результате аварии пострадал один человек, — заключил представитель ведомства.

До этого сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после ДТП с автовышкой в Подмосковье, в результате которого один человек погиб и еще двое получили травмы разной степени тяжести.

Статистика ГИБДД

В Москве на минувшей неделе произошло 102 ДТП, в которых погибли четыре человека и еще 18 получили различные ранения, в том числе девять детей в возрасте до шестнадцати лет.

Наиболее распространенные виды аварий: столкновение транспортных средств (49 случаев) и наезды на пешеходов (41). В 19 эпизодах наезды на пешеходов произошли вне зоны действия пешеходных переходов.