Посольство России в Лондоне уличило Британию в поддержке антироссийской пропаганды

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Прямым и «шокирующим» доказательством готовности Лондона поддерживать любую антироссийскую пропаганду стало заявление главы британского МИД Лиз Трасс о якобы планах России по подготовке фейкового видео в качестве предлога вторжения на Украину. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщили в посольстве России в Лондоне.

— Это явное и «шокирующее» свидетельство того, что Великобритания готова слепо поддерживать любую воинствующую и дестабилизирующую антироссийскую пропаганду, — говорится в заявлении дипмиссии, опубликованном в Facebook.

Ранее глава британского МИД Лиз Трасс назвала «шокирующими» высказывание властей США о подготовке сфабрикованного видео, которое Россия якобы будет использовать с целью дестабилизации Украины, добавив, что Великобритания и ее союзники будут продолжать разоблачать российские пропагандистские действия и настаивать на дипломатичном решении проблемы.

Накануне в СМИ появились сообщения, что Россия якобы планирует использовать сфабрикованное видео как предлог вторжения на Украину. Источники отмечают, что видео должно было «запечатлеть» сцену взрыва с уничтоженными постройками, фейковым украинским вооружением, турецкими БПЛА и скорбящими актерами.

В свою очередь Госдеп США не привел каких-либо доказательств подготовки и не раскрыл, какой информацией на этот счет обладают американские власти.

14 января СМИ сообщили, что Россия якобы подготовила оперативную группу для проведения операции на востоке Украины под чужим флагом. США, как следует из материалов, якобы обладают доказательствами того, что боевики обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для проведения актов саботажа против прокси-сил России.