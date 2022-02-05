Назван топ-7 вещей, которые нельзя дарить и принимать от других

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Подарки занимают важное место в жизни каждого современного человека. Их дарят не только на праздники, но и просто для того, чтобы порадовать близкого человека. Однако существуют вещи, которые дарить не стоит, потому что они могут принести несчастье для дарителя или обладателя подарка.

Нож при дарении может «разрезать» судьбу и принести вслед за этим несчастья. Если же за нож «заплатить» мелкой монеткой, то неудачу можно отвести в сторону, а полезный предмет будет очень кстати.

Посуду не нужно дарить родным и подругам. Она передаст болезни, проблемы и финансовые сложности.

Вазы с цветами также не лучший подарок: иногда он может разрушить все планы и принести в дом болезни.

Часы в качестве подарка приведут к ссорам и расставанию. То же относится и к желтым цветам, что отсылает к известной песне Наташи Королевой о «вестниках разлуки».

При дарении сумок и кошельков обязательно следует положить в них мелкие деньги. Но с номиналом лучше не переусердствовать: при слишком крупной сумме все деньги оттуда могут перейти к дарителю, что не очень хорошо для обладателя новенького кошелька.

Зеркало считается самым страшным подарком, особенно если его дарит более молодой женщине старшая подруга. Через отражение молодость и красота могут уйти к дарительнице.

Есть и полезные подарки, которые следует дарить с хорошим настроением и благими намерениями.

К ним относятся цветы в горшках и свечи. Первые принесут в дом мир, а зажженные свечки добавят любви и уюта.

Мешочек с зерном послужит оберегом для семейного счастья новобрачных, глиняную посуду следует подарить на новоселье, она защитит от недопонимания и конфликтов в семье, принесет деньги. Для поиска жениха замужняя женщина должна подарить одинокой подруге кухонное полотенце, путешественникам перед дальней дорогой лучше презентовать новую обувь. Взаимно признаться в любви мужчина и женщина могут, если он подарит ей расческу, а она отдарится вручную связанным шарфом, передает Пятый канал.

До этого астролог Артемий Никара составил топ имен, обладательницы которых чаще остальных умирают в молодом возрасте.

Так, на первом месте оказались Светланы, которые из-за сложностей в общении с окружающими часто задумываются о добровольном уходе из жизни. Во избежание этого сценария с ними должны быть люди, которые смогут вовремя их утешить.