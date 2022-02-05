Подстанцию скорой помощи в Щербинке введут в эксплуатацию в текущем году

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В 2022 году запланирован ввод в эксплуатацию строящейся подстанции сокрой помощи в Щербинке. Она располагается на пересечении улицы Маршала Савицкого и Проектируемого проезда № 728 и рассчитана на 20 машино-мест.

— Готовность подстанции скорой медицинской помощи составляет 35 процентов. В настоящий момент на объекте строительства идет устройство кровли и инженерных систем, — сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

У здания будет переменная этажность, от одного до трех, округлая форма и остекленная центральная часть. Фасад будет вентилируемым с разноцветными металлическими кассетами. Одноэтажную часть оборудуют стоянкой на 20 мест. В трехэтажной части расположатся технические помещения, а также все необходимое для комфортного отдыха врачей — комната психологической разгрузки, гардеробная, кладовая, архив, аптека и т. д., передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин провел осмотр ковидного стационара Городской клинической больницы имени Филатова и строящегося при медучреждении скоропомощного комплекса.

Глава города отметил, что в новом комплексе специалисты оснастят шесть операционных необходимым оборудованием. При этом здесь создадут условия для своевременной диагностики и понятной навигации.

По его словам, такой комплекс увеличит возможности и пропускную способность больницы, а также позволит оказывать эффективную медицинскую помощь в экстремальных случаях.