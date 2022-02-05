Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Подстанцию скорой помощи в Щербинке введут в эксплуатацию в текущем году

Михаил Алимов

Город
Подстанцию скорой помощи в Щербинке введут в эксплуатацию в текущем году
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В 2022 году запланирован ввод в эксплуатацию строящейся подстанции сокрой помощи в Щербинке. Она располагается на пересечении улицы Маршала Савицкого и Проектируемого проезда № 728 и рассчитана на 20 машино-мест.

— Готовность подстанции скорой медицинской помощи составляет 35 процентов. В настоящий момент на объекте строительства идет устройство кровли и инженерных систем, — сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

У здания будет переменная этажность, от одного до трех, округлая форма и остекленная центральная часть. Фасад будет вентилируемым с разноцветными металлическими кассетами. Одноэтажную часть оборудуют стоянкой на 20 мест. В трехэтажной части расположатся технические помещения, а также все необходимое для комфортного отдыха врачей — комната психологической разгрузки, гардеробная, кладовая, архив, аптека и т. д., передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин провел осмотр ковидного стационара Городской клинической больницы имени Филатова и строящегося при медучреждении скоропомощного комплекса.

Глава города отметил, что в новом комплексе специалисты оснастят шесть операционных необходимым оборудованием. При этом здесь создадут условия для своевременной диагностики и понятной навигации.

По его словам, такой комплекс увеличит возможности и пропускную способность больницы, а также позволит оказывать эффективную медицинскую помощь в экстремальных случаях.

Читайте также:
Щербинка Москва Рафик Загрутдинов
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Федор Смуглин
Федор Смуглин

Дети хотят видеть лица своих героев

Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Антироссийский «пакт» уже не за горами

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Все мнения
О проекте