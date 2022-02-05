Срок лечения больных коронавирусом в Москве сократили до семи дней
Срок лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в столице сократили до семи дней при отсутствии симптомов. Об этом в субботу, 5 февраля, сообщили в оперштабе Москвы.
Отмечается, что новые правила будут распространяться лишь на тех граждан, у кого диагноз официально установят с 6 февраля.
— В таком случае москвичи смогут прекратить режим самоизоляции по истечении семи дней с момента подтверждения диагноза COVID-19 при отсутствии симптомов заболевания, — говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.
Уточняется, что врач свяжется с пациентом до окончания семидневного срока и после аудиоконсультации продлит или закроет больничный дистанционно.
При этом горожане, заболевшие коронавирусом до 6 февраля, должны соблюдать изоляцию в течение двух недель.
Ранее сообщалось, что, согласно постановлению главного санитарного врача, пациенту, заболевшему коронавирусной инфекцией, не требуется отрицательный тест для выписки, если его лечение длилось семь дней и более.
Также Роспотребнадзор отменил обязательную изоляцию для тех, кто контактировал с людьми, болеющими коронавирусом.