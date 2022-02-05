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Бытовки загорелись на юго-востоке Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Бытовки загорелись на юго-востоке Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Южнопортовая улица, 40 Карта всех событий

Пожар произошел на территории столичного района Печатники. Об этом в субботу, 5 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По данным источника, загорелись бытовки, расположенные по адресу Южнопортовая улица, дом 40. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Существует угроза распространения огня.

До этого сообщалось, что в подмосковном поселке Ржавки (городской округ Солнечногорск — прим. «ВМ») произошел крупный пожар на птицефабрике. Его площадь превысила тысячу квадратных метров.

Днем ранее пожар произошел на мебельной фабрике в подмосковном наукограде Фрязино. Площадь возгорания достигла семи тысяч квадратных метров. Пожару присвоили третий ранг сложности из пяти возможных. Впоследствии возгорание ликвидировали.

3 февраля пожар произошел на юге Москвы на улице Новинки, дом 15. Возгорание было зафиксировано в 12-этажном жилом доме в межквартирном холле, в квартире и на балконе второго этажа. В ходе тушения пожара были спасены 12 человек. Среди них — один трехмесячный ребенок.

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