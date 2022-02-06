Биолог заявил, что организм человека стареет на десять лет после COVID-19

Фото: Youtube / ГКБ No15 им. О.М. Филатова

Организм заболевшего коронавирусом человека за десять дней стареет на десять лет. Об этом сообщил молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев.

COVID-19 смертельно опасен для многих людей, но в первую очередь для пожилых. Это объясняется тем, что коронавирус приводит к ускоренному старению, считает ученый.

— Если вы не вакцинированы и заболели COVID-19, то фактически вы получаете все те «приключения» по здоровью, которые вы должны были получить за следующие десять лет, но вы их ощущаете за десять дней. То есть в чем-то это похоже на очень ускоренное старение. Смертность среди пожилых людей при COVID-19 гораздо выше, чем среди молодых, потому что очень многим из них не суждено прожить следующие десять лет, — рассказал биолог в интервью радио Sputnik.

Обратить вспять старение, к сожалению, пока невозможно, но они врачи могут вернуть годы, которые были «потеряны» из-за коронавируса, отметил Скулачев.

— В период COVID-19 и постковида человек чувствует себя плохо, но потом все возвращается более или менее к нормальному биологическому возрасту. Пока говорить рано, но есть основание полагать, что если ты смог выздороветь, то ускоренное старение будет обращено вспять, — сообщил ученый.

Он добавил, что процесс ускоренного старения организма при коронавирусе менее выражен у вакцинированных пациентов. Это связано с тем, что у них болезнь проходит в более легкой форме.

1/2 2/2

Иммунолог Коновалов рассказал, как предотвратить преждевременное старение после COVID-19. Медицинские осмотры и сдача анализов в первый год после перенесенного коронавируса помогут предотвратить раннее развитие старения. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил врач-иммунолог Владимир Коновалов.