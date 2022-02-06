Эзотерики рассказали, какие сны указывают на серьезные заболевания

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Иногда сны могут быть предвестниками серьезных заболеваний. Эзотерики считают, что сновидения могут указывать на проблемы человека со здоровьем. Они назвали основные типы снов, при помощи которых подсознание предупреждает об опасности.

Проблемы с сердцем предвещают страшные сны и кошмары, которые заставляют просыпаться в холодном поту. Чаще всего сердечникам снятся погони, преследования или падения с высоты.

О проблемах с повышенным давлением говорят обрывочные и тревожные сны. Гипертоникам часто снятся природные катастрофы, обрушение дома, которое погребает спящего или его родных под обломками, войны и теракты. И без того тяжелые сновидения иногда сопровождаются свистом, от которого во сне будто бы закладывает уши.

Затрудненное дыхание проникает в сны людям, которые страдают от астмы, им часто снится, что их душат. Иногда людям с больными легкими кажется, что кто-то тяжелый сел им на грудь. А еще во сне они могут тонуть, попадать под лавину или быть похороненными заживо.

Сны людей с низким артериальным давлением зачастую блеклые и вялотекущие. Пока они спят, им кажется, что они не могут пошевелиться, поднять что-либо с земли или переплыть реку. Гипотоников преследуют апатичные и выматывающие сны.

При заболеваниях печени часто снятся потасовки, ножевые ранения, обилие крови и словно чувствуется горечь во рту. Также в снах можно увидеть сырое мясо, протухшую рыбу, ядовитые овощи и потерю зубов. При резком пробуждении человека долгое время может преследовать плохое самочувствие и тошнота.

Людям, которые страдают от депрессии, снятся темные сны с помещениями без выходов. Например, бесконечные туннели, густые чащобы, галереи комнат или лабиринты. Снятся собственные похороны, гуляние в темноте и кошмары из детства. Когда человек просыпается, его долгое время может мучить ощущение тревожности.

На истощение нервной системы указывают сны с непреодолимыми препятствиями. Может сниться, что перед носом захлопываются двери в очень важное место или уезжает последний вагон. Некоторые видят, как попадают в яму и не могут вылезти из нее, передает Пятый канал.

Названы четыре знака зодиака, которые видят пророческие сны. Пожалуй, многие из нас мечтают заглянуть в будущее. Сейчас в нашем мире можно встретить таких людей, которые помогут это сделать. Но есть среди нас личности, которые наделены этой способностью еще с рождения, и все это благодаря знаку зодиака. Таролог и парапсихолог Галина Янко рассказала «Вечерней Москве», представители каких знаков зодиака благодаря развитому шестому чувству могут видеть пророческие сны.