Гинцбург: Для вакцинации детей до 6 лет может применяться интраназальный препарат

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Для вакцинации детей в возрасте от 6 месяцев до 6 лет от коронавирусной инфекции может использоваться интраназальный препарат. Об этом в воскресенье, 6 февраля, заявил глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

— Дети от шести месяцев до шести лет: не исключаем, что это будет интраназальная вакцина, — сказал специалист в эфире телеканала «Россия 1».

1 февраля врач-иммунолог Николай Крючков рассказал «ВМ», что летом 2022 года в России может наступить период, во время которого последствия распространения коронавируса станут менее значительными. Однако контроль над заболеванием терять нельзя, иначе ситуация может снова ухудшиться зимой или весной 2023 года, предупредил он.

За последние сутки в России выявили 180 071 новый случай заболевания коронавирусом. Количество попавших в больницу с этим диагнозом упало почти на 30 процентов (29,3) и составило 12 749 человек. Российские медики вылечили еще 59 583 пациента. Смертельных случаев за сутки подтверждено 661.