Роскосмос отложил коррекцию орбиты МКС до 8 февраля

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Коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС) перенесли на 8 февраля из-за баллистических условий. Об этом в воскресенье, 6 февраля, сообщили в пресс-службе корпорации «Роскосмос».

— Коррекция высоты орбиты Международной космической станции, ранее запланированная на 6 февраля 2022 года, по баллистическим условиям перенесена на 8 февраля, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что коррекцию произведут с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-18». Их включат в 10:56 по московскому времени, после чего они проработают 142,3 секунды.

Орбиту корректируют для выведения на орбиту корабля «Союз МС-21» (18 марта) и посадки «Союза МС-19» (30 марта).

До этого сообщалось, что МКС будут эксплуатировать до 2030 года, а затем ее затопят в океане. Согласно плану, в январе 2031 года станцию сведут с низкой околоземной орбиты, а затем она войдет в атмосферу. Ее обломки должны упасть в необитаемую зону южной части Тихого океана около точки Немо.

13 января сообщалось, что Роскосмос и НАСА в настоящее время договариваются о продлении использования МКС до 2030 года. По словам Рогозина, 31 декабря 2021 года корпорация получила официальное уведомление со стороны США о продлении ими эксплуатации станции до 2030 года. Стороны также подготовили проект соглашения по полетам американских астронавтов на кораблях «Союз» и россиян на бортах США.