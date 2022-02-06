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Земан заявил об отсутствии у разведки доказательств участия РФ во взрывах в Врбетице

Полина Долганова

В мире
Земан заявил об отсутствии у разведки доказательств участия РФ во взрывах в Врбетице
Фото: Администрация президента РФ

Контрразведка Чехии не имеет доказательств тому, что сотрудники российских спецслужб вторглись на склады во Врбетице, где в 2014 году произошли взрывы. Об этом в воскресенье, 6 февраля, заявил чешский президент Милош Земан.

— Служба безопасности и информации не имеет доказательств и свидетелей, что российские агенты были на территории складов во Врбетице, — сказал политик в интервью CNN Prima NEWS.

17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге за якобы работу на российскую разведку. Также в Праге заявляли о причастности России к взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это МИД России назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В свою очередь Прага потребовала отменить это решение из-за осложнений работы дипмиссии.

Не получив реакции на данную просьбу, страна решила уравнять число сотрудников посольства России в Чехии до уровня своего представительства в Москве. В свою очередь МИД России выразил протест послу Чехии из-за действий Праги.

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