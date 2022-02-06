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«Нос как у Бабы-яги»: Максим рассказала о давлении со стороны бывшего возлюбленного

Евгений Белоусов

Общество
«Нос как у Бабы-яги»: Максим рассказала о давлении со стороны бывшего возлюбленного
Фото: instagram/maksimartist

Певица Максим поделилась историей абьюза со стороны бывшего возлюбленного. Об этом она рассказала своим подписчикам в Instagram.

— Причина моих порой неестественных фотографий — многолетние отношения, где маникюр не того цвета, нос как у Бабы-яги и глаза как у ведьмы. Поведение (нельзя принимать цветы от чужих) и песни ровно ничего не стоят, — написала певица.

Однако она добавила, что подобное уже в прошлом. Сейчас она чувствует себя прекрасно и рада быть «просто мамой, любимой, доброй, заботливой и всегда нужной». Имя бывшего возлюбленного Максим не раскрыла.

Подписчики певицы тут же поддержали ее, уверяя, что такие нападки со стороны бывшего несправедливы и неправдивы. Некоторые также отметили, что такое абьюзивное отношение способно подавить любую девушку, какой бы красивой и талантливой она ни была.

«Вот и доказательство, что даже такую шикарную женщину можно заабьюзить»; «Вы красотка с манящими глазами»; «Не нужны такие отношения, не заслуживаете»; «От тебя веет теплом, ты самая прекрасная», — написали подписчики певицы.

До этого звездный психолог Инна Тлиашинова рассказала, как пыталась помочь певице Максим, которая летом 2021 года тяжело переболела коронавирусом. Тлиашинова поделилась, что в одном из прямых эфиров подписчики попросили ее помочь певице, которая на тот момент была в реанимации.

Блогер не знает, в курсе ли певица, что она помогала восстановить ей здоровье, и не считает, что это важно, так как ее жизнь слишком бурно развивается.

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