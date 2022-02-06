МЧС сообщило о локализации пожара в котловане на Ленинском проспекте
Пожар в 15-метровом котловане на Ленинском проспекте локализован. Об этом в воскресенье, 6 февраля, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.
— В 19:30 мск принятыми мерами пожар был локализован, — передает сообщение ТАСС.
6 февраля стало известно, что на Ленинском проспекте загорелся котлован глубиной 15 метров. Площадь пожара составляла 100 квадратных метров.
Позднее сообщалось, что площадь пожара увеличилась и достигла 300 квадратных метров.
До этого сообщалось, что в подмосковном поселке Ржавки (городской округ Солнечногорск — прим. «ВМ») произошел крупный пожар на птицефабрике. Его площадь превысила тысячу квадратных метров.
Также пожар произошел на мебельной фабрике в подмосковном наукограде Фрязино. Площадь возгорания достигла семи тысяч квадратных метров. Пожару присвоили третий ранг сложности из пяти возможных. Впоследствии возгорание ликвидировали.