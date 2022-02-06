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Крупный пожар произошел на складе в подмосковном Дзержинске

Евгений Белоусов

Происшествия
Крупный пожар произошел на складе в подмосковном Дзержинске
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Московская область, Дзержинский, улица Карьер ЗИЛ, 4 Карта всех событий

На складе в подмосковном Дзержинске произошел пожар. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 6 февраля, сообщил источник в экстренных службах.

Как уточнил собеседник «ВМ», площадь возгорания достигает более двух тысяч квадратных метров.

Видео: Telegram / РЕН ТВ|Новости

Также 6 февраля стало известно, что на Ленинском проспекте загорелся котлован глубиной 15 метров. Площадь пожара составляла 100 квадратных метров.

Позднее сообщалось, что площадь пожара увеличилась и достигла 300 квадратных метров. В МЧС заявили о локализации возгорания. После пожар был окончательно потушен.

Также пожар произошел на мебельной фабрике в подмосковном наукограде Фрязино. Площадь возгорания достигла семи тысяч квадратных метров. Пожару присвоили третий ранг сложности из пяти возможных. Впоследствии возгорание ликвидировали.

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