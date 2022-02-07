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Боррель заявил, что Россия повысила устойчивость к западным санкциям

Юлия Курганова

Политика
Боррель заявил, что Россия повысила устойчивость к западным санкциям
Фото: МИД РФ

Россия сделала намного больше для повышения устойчивости к западным санкциям, чем Европейский союз для повышения способности перенести перебои с поставками газа. Об этом написал в воскресенье, 6 февраля, в своем блоге глава внешнеполитической службы сообщества Жозеп Боррель в преддверии визита в Америку, где в понедельник, 7 февраля, пройдет заседание Совета ЕС — США по энергетике.

— В последние годы Россия повысила свою устойчивость перед лицом экономических санкций, нарастив золотовалютные резервы, она сделала больше, чем сделали мы (Евросоюз — прим. «ВМ») для того, чтобы справиться с потенциальными перебоями в поставках газа, — выразил он свое мнение.

Боррель призвал срочно продумать возможность создания стратегических запасов газа в Евросоюзе и совместных закупок голубого топлива странами ЕС.

В течение последних месяцев Европа и США регулярно заявляют о готовности ввести в отношении России «крайне тяжелые экономические санкции» в случае гипотетической агрессии против Украины. О подробностях они умалчивают, а многие страны Евросоюза опасаются, что это может вызвать прекращение поставок РФ газа в Европу.

Также Боррель признал, что сообщество уже сильно пострадало от мирового кризиса цен на газ, которые выросли в 6-10 раз по сравнению с прошлым годом. Это влияет и на цены на электричество. По его словам, такой рост цен серьезно подогрел инфляцию в зоне евро в прошлом году.

Глава внешнеполитической службы ЕС сообщил, что в долгосрочной перспективе Евросоюз планирует решать энергетические проблемы путем перехода к собственной зеленой энергетике. Но в ближайшее время Брюссель намерен обеспечить стабильность импорта газа путем расширения поставок сжиженного природного газа в Европу.

30 января Боррель заявил, что из-за новых санкций Европы РФ лишится стратегических товаров. Он отметил, что ограничения затронут экономику и финансовую систему российской стороны.

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