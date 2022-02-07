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В Киеве усомнились в полномасштабном «вторжении» России на Украину

Полина Долганова

В мире
В Киеве усомнились в полномасштабном «вторжении» России на Украину
Фото: kyivcity.gov.ua

На российско-украинской границе в настоящее время недостаточно военных из РФ, чтобы начать полномасштабное вторжение на Украину. Об этом в понедельник, 7 февраля, заявил экс-глава украинского Минобороны Андрей Загороднюк.

— Россия сейчас может захватить любой город на Украине, но мы по-прежнему не видим тех 200 тысяч военных, которые необходимы для полномасштабного вторжения, — сказал он в разговоре с изданием Guardian.

Он также назвал сложившуюся вокруг Украины ситуацию «достаточно тяжелой», однако в неизбежность вторжения Москвы в Киев он не верит.

Накануне сообщалось, что в случае полномасштабного «вторжения» РФ на Украину число возможных жертв может достичь 85 тысяч человек. Об этом агентству Reuters рассказали неназванные чиновники в Соединенных Штатах. Они посчитали, что украинские войска могут потерять от 5 до 25 тысяч солдат, российские — от 3 до 10 тысяч военных. При этом среди гражданского населения могут погибнуть от 25 до 50 тысяч человек.

Также в статье говорится, что если Россия нападет на Украину, то Киев может пасть «в течение нескольких дней». Также из-за этого конфликта в Европу хлынут миллионы беженцев, считают американские чиновники.

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