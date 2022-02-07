ЦБ предупредил об усилении контроля за банковскими переводами

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До конца ноября 2022 года российские банки должны усилить контроль за переводами клиентов. Об этом стало известно в понедельник, 7 февраля.

По данным СМИ, данные меры помогут эффективнее бороться с мошенничеством и финансовыми пирамидами.

По информации газеты «Известия», ЦБ рекомендовал банкам следить за счетами, по которым проводятся операции с большим количеством россиян.

Кроме того, организации будут воспринимать переводы на сумму более 100 тысяч рублей в день как подозрительные. Такие трансакции будут проверяться на попытки легализации преступного заработка.

При этом источник в ЦБ уточнил, что контроль будет направлен на выявление отдельных зон риска, в которых могут пострадать граждане. При этом контроль не будет распространяться на малые и микро предприятия.

Услуги финансовых организаций могут вырасти в цене в случае, если банки начнут возвращать деньги, украденные у их клиентов мошенниками. Однако в масштабах банков такие расходы будут маленькими, поэтому подорожание, скорее всего, будет небольшим. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал экономист Николай Кульбака, комментируя соответствующее предложение Центробанка. Он отметил, что в такой ситуации банки будут заинтересованы в том, чтобы не выплачивать деньги, переведенные их клиентами на счета мошенников.