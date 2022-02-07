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Число доступных остановок сервиса «По пути» выросло до 250 в Москве

Михаил Алимов

Город
Число доступных остановок сервиса «По пути» выросло до 250 в Москве
Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

В столице число доступных остановок для сервиса «По пути» увеличилось до 250. Были выбраны максимально удобные для горожан места — рядом с ЖК, поселками, детскими садами, школами и поликлиниками. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— По поручению мэра Москвы С. Собянина мы развиваем сервис «По пути», который уже повысил транспортную доступность Новой Москвы. С момента запуска количество остановок выросло со 140 до 250. Они расположены так, чтобы пассажиры удобно добирались до метро и МЦД, сервис подскажет ближайшую к вам остановку, как только вы захотите вызвать автобус, — передает Telegram-канал ведомства слова его руководителя Максима Ликсутова.

Он отметил, что новые остановки будут появляться в зависимости от пожелания жителей города. Их география непременно будет расширяться.

В январе автобусы московского сервиса «По пути» преодолели уже 650 тысяч километров без аварий и перебоев. Как отметили в ведомстве, этого удалось достичь благодаря инновационной системе безопасности, работающей в автобусах сервиса.

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