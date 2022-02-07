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Магнитные бури ожидаются на этой неделе

Георгий Соланович

Общество
Магнитные бури ожидаются на этой неделе
Фото: Pixabay / ipicgr

Слабые магнитные бури ожидаются на Земле 10, 11, 13 и 14 февраля. Информация об этом появилась на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН.

Возмущениям магнитосферы была присвоена категория G1 – слабые возмущения.

18 и 25 февраля, согласно сообщению на сайте, магнитная сфера будет оставаться возбужденной.

29 ноября 2021 года специалист по информационным технологиям из Калифорнийского университета Сангиту Абду Джиоти заявил, что сильнейшая вспышка на Солнце может повлечь за собой магнитную бурю, которая приведет к «интернет-апокалипсису».

По его словам, такие вспышки происходят раз в сто лет, но за минувшее столетие еще не зафиксировали ни одной. Из этого можно заключить, что вероятность такой вспышке очень высока, а магнитная буря, которая последует за вспышкой, повлияет на работу электронной аппаратуры.

Последняя магнитная буря на Земле прошла 16 января. Уточняется, что ей также была присвоена категория G1 – слабые возмущения. 17 января магнитосфера также оставалась возбужденной.

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