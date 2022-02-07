Финансист рассказал, как быстро погасить долги перед банком

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Тщательный анализ имеющихся средств, расходов, а также грамотная финансовая политика помогут избавиться от долгов по кредитам. Об этом сообщил эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина РФ Максим Кваша.

По его словам, первое, что стоит сделать человеку, имеющему задолженности, — проанализировать имеющийся бюджет, а также попытаться спланировать будущие расходы и доходы. Второй шаг — попытаться доходы увеличить: найти подработку, сдать собственность в аренду. Кваша подчеркнул, что увеличение доходов не должно нести за собой увеличение трат — экономия прежде всего.

Далее эксперт рекомендует погасить самые дорогие кредиты, реструктуризировать оставшиеся и заняться самоконтролем, передает «Прайм».

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