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«И сейчас пытаются»: Лукашенко сообщил, что его хотят убить

Полина Долганова

В мире
«И сейчас пытаются»: Лукашенко сообщил, что его хотят убить
Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о попытках покушения на его убийство, которые продолжаются по сей день.

— И сейчас пытаются. Даже ты сейчас сидишь рядом со мной и не знаешь этого, через месяц скажу, — сказал белорусский лидер в интервью на YouTube-канале «Соловьев Live».

На вопрос о том, пытаются ли недруги совершить покушение на его детей, Лукашенко ответил, что это уже «больше, чем красная линия».

Накануне глава Белоруссии заявил, что Киев не станет воевать с Минском, в противном случае война закончится в течение считаных дней. Тогда же Лукашенко отметил, что воевать с белорусами будет «некому».

28 января белорусский лидер сообщил, что Минск всегда будет строить братские отношения с Россией. Также он добавил, что Москва является партнером номер один для Белоруссии, ведь она подставила плечо в условиях западных санкций.

Он также отметил, что Белоруссия поддержит российский военный ответ Украине, если та начнет войну против Донбасса. По его словам, в случае применения со стороны Украины силы против Донбасса белорусская армия поведет себя точно так же, как и российская. Об этом Лукашенко рассказал в интервью Владимиру Соловьеву.

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