СК начал проверку после смерти женщины в пожаре на западе Москвы

Фото: СК РФ

Россия, Москва, 3-я Филёвская улица Карта всех событий

Следственный комитет начал доследственную проверку после гибели женщины в пожаре в многоэтажном доме на западе Москвы. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 7 февраля, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Пожар, о котором идет речь, произошел 7 февраля в жилом доме на 3-й Филевской улице. В огне погибли два человека — мать и сын.

По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Для установления точной причины будет назначена пожарно-техническая экспертиза.

— В настоящее время следователи работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Опрашиваются соседи, назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — заявила Иванова.

До этого, 3 февраля, на юге Москвы на улице Новинки, дом 15, произошел пожар. Возгорание было зафиксировано в 12-этажном жилом доме в межквартирном холле, в квартире и на балконе второго этажа. Отмечается, что в ходе тушения пожара были спасены 12 человек. Среди них — один трехмесячный ребенок.