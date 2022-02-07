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Столтенберг допустил долгосрочное усиление сил НАТО на востоке альянса

Иван Юминов

В мире
Столтенберг допустил долгосрочное усиление сил НАТО на востоке альянса
Фото: flickr/nato

НАТО изучает возможность увеличения сил на востоке альянса на долгосрочной основе. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг в понедельник, 7 февраля.

— Мы уже усилили наше присутствие, готовы к быстрому развертыванию сил реагирования НАТО при необходимости и рассматриваем корректировку нашего присутствия на восточном направлении альянса на более длительную перспективу. Мы ведем консультации для еще большего укрепления обороны и сдерживания, — рассказал чиновник.

Окончательное решение по данному вопросу еще не принято, приводит слова Столтенберга Reuters.

4 февраля в правительстве Норвегии сообщили, что Столтенберг назначен новым главой Центрального банка страны сроком на шесть лет. Временным управляющим регулятора с 1 марта 2022 года до его прихода была назначена Ида Уолден Бач.

Кандидатура Столтенберга является подходящей из-за сочетания финансового образования и понимания общества, подчеркнула глава Минфина Норвегии Трюгве Слагсволда Ведум. Он, как уточняется, окончил экономический факультет Университета Осло и построил успешную карьеру в норвежской политике, в том числе в качестве лидера Лейбористской партии, премьер-министра и министра финансов.

Столтенберг уйдет с поста генсека в конце сентября 2022 года. Нынешний глава регулятора Ойстейн Олсен попросил уйти в отставку со своей должности 1 марта.

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