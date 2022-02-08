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Госдеп не стал комментировать сообщения о размещении комплексов Thaad на Украине

Виктория Храменкова

В мире
Госдеп не стал комментировать сообщения о размещении комплексов Thaad на Украине
Фото: state.gov

Информация, которая касается размещения американских противоракетных комплексов THAAD на Украине, которая появилась в СМИ, осталась без комментариев Госдепартамента.

— Я не стану комментировать гипотетические или необъявленные шаги, — заявил официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс, передает РИА Новости.

7 февраля агентство ТАСС сообщило со ссылкой на источник, что Украина обратилась к США с просьбой разместить ряд дивизионов противоракетных комплексов THAAD под Харьковом. Радиолокационная станция AN/TPY-2, входящая в состав комплекса, способна отслеживать воздушно-космическую обстановку над существенной частью России и может позволить Киеву и НАТО «смотреть» вглубь территории страны на расстояние до тысячи километров.

6 февраля Reuters сообщило, что в случае полномасштабного вторжения России на Украину число возможных жертв может достичь 85 тысяч человек. Источники агентства посчитали, что украинские войска могут потерять от 5 до 25 тысяч солдат, российские — от 3 до 10 тысяч военных.

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