Шольц заявил о готовности Германии к затратным шагам при нападении России на Украину

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Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что санкции против России будут введены, если она нападет на Украину. Также он вновь воздержался от комментария на возможный запрет на запуск газопровода «Северный поток — 2».

— Германия приготовилась к затратным шагам против России в случае ее вторжения на Украину. Страна планирует действовать в унисон со своими союзниками, — заявил Шольц в интервью телеканалу CNN.

Также он подчеркнул, что Германия и Соединенные Штаты Америки готовы предпринять шаги, которые понесут издержки.

Однако эксперты, которые были опрошены РИА Новости, считают, что Шольц вопреки давлению Вашингтона не будет ставить под угрозу судьбу российского газопровода «Северный поток — 2». Это связано с тем, что его провал идет вразрез с интересами Берлина, а США не смогут восполнить образовавшийся дефицит газа в Европе.

8 февраля президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили возможность введения санкций против России из-за ситуации вокруг Украины.

До этого Шольц заявил, что политика Германии по поводу поставок вооружений Украине остается неизменной, поставок летального оружия не осуществляется. Он подчеркнул, что большинство граждан Германии согласны с такой политикой и поддерживают ее.

5 февраля председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что Украина должна придерживаться более умеренной позиции в вопросе поставок ей оружия со стороны Германии. Она отметила, что в последние годы именно ФРГ поддерживала Украину из дружеских чувств и чувства ответственности. Поэтому украинской стороне следует различать «своих» и «чужих», считает депутат.