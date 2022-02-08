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«Это глупость!»: Роднина оценила предложение убрать из Олимпиады фигурное катание

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
«Это глупость!»: Роднина оценила предложение убрать из Олимпиады фигурное катание
Фото: Пресс-служба Госдумы

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина раскритиковала идею канадской журналистки телеканала CBC Sports Сары Дженкинс убрать из Олимпиады виды спорта, в которых доминирует какая-то из стран.

— Это глупость. Я ей советую, прежде, чем что-то говорить про Олимпиаду, взять и почитать историю олимпийского движения, — отметила Роднина в комментарии НСН.

По ее словам, российские фигуристы завоевывают медали благодаря таланту и упорной работе. Отсутствие конкурентов у России в этом виде спорта – не проблема нашей страны.

Она добавила, что были годы, когда российские фигуристы не показывали значительных результатов на международных соревнованиях. Сегодняшний результат — это огромная работа федерации, тренеров и спортсменов всех регионов нашей страны.

Ранее канадская журналистка Сара Дженкинс предложила исключить фигурное катание из программы Олимпиады, потому что в этом виде спорта лидируют россияне. Также, по ее мнению, стоит убрать лыжные гонки из-за норвежцев, а бослей из-за немцев, сообщает «Царьград».

7 февраля российские фигуристы завоевали золото Олимпиады в командном турнире по фигурному катанию.

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