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Найден подозреваемый в порче картины ученицы Малевича в Екатеринбурге

Василий Плиткин

Происшествия
Найден подозреваемый в порче картины ученицы Малевича в Екатеринбурге
Фото: Ельцин центр

На картине ученицы Малевича Анны Лепорской «Три фигуры» глаза подрисовал охранник Ельцин Центра. Об этом во вторник, 8 февраля, заявил исполнительный директор Президентского «Ельцин-центра» Александр Дроздов.

По его словам, несмотря на происшествие, «Ельцин-центр» продолжает сотрудничество с охранной организацией, сотрудник которой испортил полотно.

Ранее в МВД по городу сообщали, что по факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Вандализм».

Вандал и «Три фигуры»

Картина Анны Лепорской «Три фигуры» принадлежит коллекции Государственной Третьяковской галереи. С ноября прошлого года она экспонировалась в «Ельцин-центре» в рамках выставки «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства».

Один из посетителей пририсовал синей ручкой по две пары глаз изображенным на ней силуэтам. Спустя некоторое время, 7 декабря прошлого года, своеобразное «улучшение» картины заметили две посетительницы и сообщили об этом администрации культурного центра.

Руководство «Ельцин-центра» обратилось в полицию. Однако в МВД уголовное дело о вандализме возбуждать отказались, ссылаясь на «незначительный ущерб» и общую сохранность произведения искусства.

The Art Newspaper Russia сообщило, что чернила проникли в слой краски, поскольку картина не была покрыта авторским лаком. При этом рельеф мазков в целом не пострадал, так как злоумышленник не слишком сильно нажимал на ручку.

Полотно сняли с экспозиции и доставили в Москву для реставрации. В Третьяковской галерее стоимость реставрационных работ оценили в 250 тысяч рублей.

СПРАВКА «ВМ»

Анна Лепорская родилась в 1900 году в Санкт-Петербурге. В 1920-х года она училась у художника-авангардиста Казимира Малевича, автора знаменитого «Черного квадрата». Картину «Три фигуры», выполненную в стиле абстракционизм, она нарисовала в начале 1932–1934 годов. В 1982 году Лепорская скончалась.

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