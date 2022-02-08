Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Культуролог Пархоменко оценил значимость Олимпийских игр

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Общество
Культуролог Пархоменко оценил значимость Олимпийских игр
Фото: depositphotos

Олимпиада стоит выше политических обстоятельств, символизируя собой торжество духа. Такое заявление сделал культуролог Андрей Пархоменко.

Главная цель Олимпиады — объединение стран под эгидой всеобщих соревнований.

— Отмены и переносы Олимпиад же таким образом всегда сигнализируют нам о существовании глобальных мировых кризисов в тех или иных сферах. Эти Игры уже претерпели серию трудностей, но в итоге все же состоялись, что дает нам надежду и на дальнейший выход из текущего кризиса, — отметил он в комментарии ФАН.

Культуролог также поздравил российских спортсменов с первыми удачными выступлениями. Он отметил, что наши спортсмены сталкиваются с максимальным давлением, из-за политических вопросов, но это не мешает им показывать отличные результаты. Они показывают красоту спорта, которая в конечном итоге должна выходить за рамки политики, превращаясь в торжество духа, добавил эксперт.

До этого спортивный комментатор Дмитрий Губерниев объяснил феномен российских спортсменов на Олимпиаде. Он отметил, что у России отличные молодые атлеты, которые превосходно подготовились к Олимпийским играм.

Читайте также:
Спорт Пекин Олимпиады
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Москва и Пекин вместе

Федор Смуглин
Федор Смуглин

Дети хотят видеть лица своих героев

Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Все мнения
О проекте