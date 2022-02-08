Культуролог Пархоменко оценил значимость Олимпийских игр

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Олимпиада стоит выше политических обстоятельств, символизируя собой торжество духа. Такое заявление сделал культуролог Андрей Пархоменко.

Главная цель Олимпиады — объединение стран под эгидой всеобщих соревнований.

— Отмены и переносы Олимпиад же таким образом всегда сигнализируют нам о существовании глобальных мировых кризисов в тех или иных сферах. Эти Игры уже претерпели серию трудностей, но в итоге все же состоялись, что дает нам надежду и на дальнейший выход из текущего кризиса, — отметил он в комментарии ФАН.

Культуролог также поздравил российских спортсменов с первыми удачными выступлениями. Он отметил, что наши спортсмены сталкиваются с максимальным давлением, из-за политических вопросов, но это не мешает им показывать отличные результаты. Они показывают красоту спорта, которая в конечном итоге должна выходить за рамки политики, превращаясь в торжество духа, добавил эксперт.

До этого спортивный комментатор Дмитрий Губерниев объяснил феномен российских спортсменов на Олимпиаде. Он отметил, что у России отличные молодые атлеты, которые превосходно подготовились к Олимпийским играм.