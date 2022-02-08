Горячая линия по поддержке промпредприятий проконсультировала около 400 компаний в 2021 году

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Около 400 компаний в 2021 году получили консультацию специалистов горячей линии по поддержке промпредприятий.

— Горячая линия по поддержке промышленных предприятий существует почти год. За это время 400 компаний задали операторам более 530 вопросов. Из них три четверти обратились за консультацией, — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Эксперты горячей линии могут проконсультировать представителей компании о действующих мерах поддержки, а также помочь выбрать площадку под производство.

25 звонивших внесли предложения об изменении федерального законодательства по вопросам налогообложения. Больше всего звонков поступило во втором квартале 2021 года — более 150 вызовов. По словам директора Агентства промышленного развития столицы Ирины Дегтяревой, канал связи продолжит принимать звонки и в 2022 году.

До этого стало известно, что Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства поможет городским промышленным предприятиям выйти на рынок облигаций. Промышленные компании смогут взять заем под 5,5 процента годовых.