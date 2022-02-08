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Стали известны окончательные результаты экспертизы по делу Егора Просвирнина. По данным СМИ, в его крови и моче обнаружили наркотики.

В анализах Просвирнина обнаружены кокаин, МДМА и седативный антигистаминный препарат.

По данным РЕН ТВ, эксперты определили в моче погибшего 0,355 мг кокаина, 0,043 мг доксиламина и МДМА.

Смерть Просвирнина

27 декабря сообщалось, что тело 35-летнего Просвирнина обнаружили в центре Москвы. Оно имело характерные признаки падения с высоты.

Просвирнина обнаружили полностью голым, он лежал на проезжей части около ресторана «Армения».

В тот же день стало известно, что он рассказал в Twitter о конфликте с женой незадолго до смерти. По его словам, супруга хотела его разозлить, некоторые вещи нельзя сказать даже по чисто женским причинам, подчеркнул он.

Дело, по его словам, не в «красных линиях». Просвирнин заключил, что жил с ней шесть лет, а затем вдруг понял, что совсем ее не знал.

4 декабря 2021 года журналиста Просвирнина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.