Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Стали известны окончательные результаты экспертизы по делу Егора Просвирнина

Василий Плиткин

Происшествия
Стали известны окончательные результаты экспертизы по делу Егора Просвирнина
Фото: Youtube / Лиза Лазерсон

Стали известны окончательные результаты экспертизы по делу Егора Просвирнина. По данным СМИ, в его крови и моче обнаружили наркотики.

В анализах Просвирнина обнаружены кокаин, МДМА и седативный антигистаминный препарат.

По данным РЕН ТВ, эксперты определили в моче погибшего 0,355 мг кокаина, 0,043 мг доксиламина и МДМА.

Смерть Просвирнина

27 декабря сообщалось, что тело 35-летнего Просвирнина обнаружили в центре Москвы. Оно имело характерные признаки падения с высоты.

Просвирнина обнаружили полностью голым, он лежал на проезжей части около ресторана «Армения».

В тот же день стало известно, что он рассказал в Twitter о конфликте с женой незадолго до смерти. По его словам, супруга хотела его разозлить, некоторые вещи нельзя сказать даже по чисто женским причинам, подчеркнул он.

Дело, по его словам, не в «красных линиях». Просвирнин заключил, что жил с ней шесть лет, а затем вдруг понял, что совсем ее не знал.

4 декабря 2021 года журналиста Просвирнина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Читайте также:
Анализы Журналисты Смерть
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эзотерики в чалме, или Чудесная вода

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть глаза лернейской гидры

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Москва и Пекин вместе

Федор Смуглин
Федор Смуглин

Дети хотят видеть лица своих героев

Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Все мнения
О проекте