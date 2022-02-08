Стало известно о состоянии пострадавшей при пожаре актрисы Веры Воронковой

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Российскую артистку Веру Воронкову, госпитализированную после пожара, могут выписать из медицинского учреждения к концу недели. Об этом сообщила пресс-служба Московского драматического театра имени Пушкина.

— У Веры все хорошо. Врачи говорят, что могут выписать к концу этой недели, — передает слова пресс-службы агентство городских новостей «Москва».

19 января Воронкову госпитализировали с ожогами органов дыхания и термоингаляционным поражением из-за пожара в квартире. Медики диагностировали ожоги 31 процента тела. По словам специалистов, в особенности пострадали голова, лицо, шея и спина артистки. Пожар в квартире случился из-за возгорания новогодней елки.

По словам дочери артистки, пожар произошел ночью, когда она спала. Возгорание началось из-за свечи, которая упала на елку.

26 января Воронковой провели успешную операцию. 1 февраля стало известно, что необходима еще одна.

Вера Воронкова родилась в подмосковном Одинцове 21 марта 1965 года. В 1990 году актриса окончила Школу-студию МХАТ, а затем вошла в труппу Художественного театра. Всего за свою карьеру она сыграла около двадцати ролей. Так, например, Воронкова сыграла роль Шарлотты Ивановны в постановке «Вишневый сад» режиссера Владимира Мирзоева. Также актриса снялась во многих фильмах и сериалах, в том числе в «Каменской», «Год культуры», «Утомленные солнцем — 2: Цитадель» и других. В 2017 году ей было присвоено звание заслуженной артистки Российской Федерации.