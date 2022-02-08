Дело бывшего министра Абызова направлено в суд

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Генпрокуратура направила в Гагаринский суд Москвы материалы уголовного дела против бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова и его 11 соучастников. Об этом сообщается на сайте ведомства во вторник, 8 февраля.

По данным ведомства, прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Абызова, а также остальных участников уголовного дела.

Все участники дела обвиняются по статьям: «Организация преступного сообщества», «Мошенничество», «Коммерческий подкуп», «Незаконное участие в предпринимательской деятельности» и «Легализация (отмывание) денежных средств», говорится в сообщении ведомства.

Также в Генпрокуратуре отметили, что никто из фигурантов данного дела не признал свою вину. В настоящее время все они находятся под арестом.

Дело экс-министра Абызова

Михаила Абызова обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, Абызов с соучастниками с апреля 2011 года по ноябрь 2014-го похитил у нескольких компаний четыре миллиарда рублей, а затем вывел полученные средства за рубеж. Всем фигурантам уголовного дела грозит до 20 лет лишения свободы.

Совместно со своими сообщниками Абызов заработал 32 миллиарда рублей на незаконной предпринимательской деятельности. Также фигурантов дела обвиняют в коммерческом подкупе на 48 миллиардов рублей и других коррупционных преступлениях.

В середине июля 2020 года Следственный комитет России сообщил, что установил причастность Абызова к новым преступлениям. Всего в качестве обвиняемых, включая самого экс-министра, к делу привлечены 16 человек. Четверо их них — в розыске.

В марте 2021 года СК обнаружил в Италии две виллы на два миллиарда рублей, принадлежащие Абызову и его родственникам. Одна из них расположена в 15 километрах от моря в области Тоскана. Вторая вилла оформлена на сына Абызова. В ведомстве отметили, что обслуживающему персоналу на виллах Абызов мог платить похищенными в России средствами.

27 апреля Абызову стало плохо во время заседания Мосгорсуда, на котором проходило слушание его дела. Позже адвокат Михаила Абызова заявил, что у экс-министра диагностировали COVID-19.