«Обязательства нужно выполнять»: Песков объяснил слова Путина о Минских соглашениях

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил фразу Владимира Путина «нравится, не нравится — терпи, моя красавица», сказанную им в отношении Минских соглашений.

— Президент имел в виду, что если государство взяло на себя обязательства, и если стоит подпись главы государства, то эти обязательства нужно выполнять, — заявил Песков.

Пресс-секретарь также опроверг предположения журналистов о том, что Путин цитировал строчки из песни группы «Красная плесень». По его словам, президент с творчеством рок-группы не знаком.

— Я убежден, что Владимир Путин не знаком с творчеством этой группы. И, наверное, думаю, что в свое время эта группа, я тоже, честно говоря, не знаком, позаимствовала это из русского фольклора, — объяснил он.

Также Песков пошутил о сложности перевода сказанной Путиным поговорки на иностранные языки.

— Бьюсь об заклад, это было очень тяжело перевести на французский язык, — цитирует его РИА Новости.

На пресс-конференции, которая прошла по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, Владимир Путин прокомментировал критику со стороны Киева фразой «нравится, не нравится, терпи, моя красавица». Он также призвал Киев набраться мужества и начать выполнение Минских соглашений.

Встреча Владимир Путина и Эммануэля Макрона прошла в понедельник, 7 февраля, в Москве. Отмечается, что переговоры лидеров длились почти шесть часов. В начале встречи Путин подчеркнул, что, несмотря на постоянные контакты, накопилось много вопросов, которые требуют обсуждения.