«Пострадают просто люди»: Зеленский ответил на угрозы Лукашенко

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Прекращение поставок Украине энергоресурсов из Белоруссии может сильно ударить по населению обеих стран. Об этом во вторник, 8 февраля, заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном по итогам переговоров в Киеве.

Так Зеленский ответил на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что в случае начала военных действий со стороны Киева Белоруссия будет с Россией и прекратит поставки энергоресурсов на Украину.

По словам украинского президента, товарооборот между Украиной и Белоруссией составляет шесть миллиардов долларов, из которых 1,5 миллиарда экспортирует Украина в Белоруссию и 4,5 миллиарда Белоруссия на Украину.

— Если страны начинают ограничивать торговлю одна с другой, то кто от этого страдает? В данном случае точно пострадают просто люди, — подчеркнул украинский президент.

Он также добавил, что подобные действия сравнимы с движением в каменный век, передает ТАСС.

До этого, 6 февраля, Александр Лукашенко в эксклюзивном интервью «Соловьев Live» заявил, что Белоруссия поддержит российский военный ответ Украине, если та начнет войну против Донбасса. Белорусский лидер также отметил, что Белоруссия прекратит поставку Украине энергоресурсов в случае конфликта.