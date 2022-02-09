Макрон и Байден в ближайшее время проведут переговоры

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в рамках регулярного брифинга, который прошел во вторник, 8 февраля, заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон и президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в ближайшее время проведут переговоры.

В рамках регулярного брифинга, трансляция которого состоялась на странице американской администрации в Twitter, Псаки отметила, что США продолжают поддерживать контакты с французскими партнерами на различных уровнях.

— В действительности, президент Байден и президент Макрон дважды беседовали за прошедшую неделю, и я ожидаю, что вскоре состоятся их новые контакты, — подтвердила она.

7 февраля в Москве прошла встреча Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным. Переговоры лидеров длились почти шесть часов.

На пресс-конференции, которая прошла после встречи, Владимир Путин заявил, что переговоры с Макроном прошли в деловом ключе. Он подчеркнул, что беседа оказалась полезной и содержательной.

Также в ходе пресс-конференции Путин заявил, что Киев взял курс на демонтаж Минских договоренностей.

Макрон в свою очередь сообщил, что Франция и Российская Федерация договорились работать совместно над гарантиями безопасности.