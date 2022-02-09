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Рособрнадзор рассказал о том, что планируется изменить в ЕГЭ

Виктория Храменкова

Общество
Рособрнадзор рассказал о том, что планируется изменить в ЕГЭ
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Рособрнадзор сообщил, что в Единый госэкзамен (ЕГЭ) не будет вноситься кардинальных изменений. Все решения, которые будут добавляться в него, будут приниматься вдумчиво и последовательно.

Также в ведомстве отметили, что формат ЕГЭ наиболее объективно оценивает соответствие полученных в школе предметных знаний требованиям ФГОС и дает равные возможности всем абитуриентам России.

— Считаем, что важно сохранять баланс и подходить к изменениям вдумчиво, последовательно и заблаговременно, — передает РИА Новости слова пресс-службы Рособрнадзора.

Помимо этого, Рособрнадзор хочет рассмотреть вопрос увеличения роли портфолио ученика при поступлении в высшие учебные заведения. Известно, что портфолио показывает учебные и внеучебные достижения школьника. В таком случае это позволит увеличить вклад в большие государственные задачи — развитие волонтерства и творческих способностей детей, а также развитие детско-юношеского спорта.

В начале февраля директор по инновационному развитию организации Алексей Овсянников придумал программу, которая умеет прогнозировать результаты ЕГЭ. Программа представляет собой нейросеть. Чтобы «научить» ее прогнозировать, в программу загрузили результаты пробных и итоговых ЕГЭ выпускников прошлых лет. Эту информацию невозможно подделать, а на самом экзамене нельзя списать. Так что эти данные объективно иллюстрируют уровень знаний каждого из учеников.

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