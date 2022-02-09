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Тину Канделаки назначили исполняющей обязанности директора ТНТ

Полина Долганова

Общество
Тину Канделаки назначили исполняющей обязанности директора ТНТ
Фото: instagram/tina_kandelaki

Медиаменеджера Тину Канделаки назначили на пост исполняющего обязанности директора телеканала ТНТ. Об этом в среду, 9 февраля, сообщает холдинг «Газпром-медиа».

— Роман Петренко принял решение покинуть пост директора телеканала. Он продолжит работу в «Газпром-медиа холдинге» в статусе советника генерального директора. Его обязанности будет исполнять Тина Канделаки, — говорится в сообщении.

По словам Канделаки, она уже несколько месяцев работает с командой телеканала, которая ежегодно добивается результатов и впечатляющих рейтингов, передает ТАСС.

В сентябре прошлого года Тина Канделаки оставила пост генерального продюсера «Матч ТВ». Об этом сообщается на сайте канала. На ее место назначен главный редактор канала Александр Тащин.

Пост генерального продюсера «Матч ТВ» Канделаки занимала с момента запуска канала в 2015 году.

Весной Канделаки поделилась с подписчиками в Instagram своим секретом успеха и порекомендовала не списывать свои неудачи «на звезды».

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