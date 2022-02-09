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Стало известно о возможной поездке Путина в Турцию 14 февраля

Иван Юминов

В мире
Стало известно о возможной поездке Путина в Турцию 14 февраля
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин, предположительно, может отправиться в Турцию 14 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в среду, 9 февраля.

— Дата будет обнародована в ближайшие дни, возможно, это будет 14 февраля, — приводит слова собеседника РИА Новости.

7 февраля официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что дата визита Путина в страну может вскоре стать известна. 27 января Совбез Турции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана обсудил кризис между Россией и Украиной. Ведомство сочло, что рост напряженности между странами не приведет к результатам в чьих-либо интересах, в связи с чем был сделан призыв ко всем сторонам о снижении напряженности.

В тот же день Эрдоган пригласил президента России Владимира Путина посетить республику. Отмечается, что он планирует обсудить с российским лидером двусторонние отношения.

Помимо этого, Эрдоган сказал, что Анкара готова принять у себя Путина и Зеленского. Это необходимо, чтобы лидеры могли «продолжать путь по восстановлению атмосферы мира», уточнил он.

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