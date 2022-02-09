Tesla отзовет почти 30 тысяч электромобилей из-за проблем с обогревом стекла

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Американская компания Tesla отзовет 26,7 тысячи электромобилей из-за проблем с обогревом лобового стекла. Об этом сообщили в пресс-службе Национального управления безопасности движения на трассах США в среду, 9 февраля.

— Оттаивание лобового стекла может привести к ухудшению видимости в определенных условиях, что может увеличить риск столкновения, — говорится в сообщении.

Так, отзыву подлежат ряд автомобилей марок Model Y и Model S 2020–2022 годов выпуска, Model X 2021–2022 годов выпуска, а также Model 3 2021–2022 годов выпуска. Tesla выпустит соответствующее программное обновление для исправления ошибки, отмечает Reuters.

2 января сообщалось, что в 2021 году Tesla, основанная американским предпринимателем Илоном Маском, передала в пользование почти один миллион электромобилей. Данный показатель в два раза больше, чем в предыдущем году.

Так, в 2020-м компания продала 499 647 машин, а в 2021-м — 936 172. Также отмечается, что в последнем квартале 2021 года обладателями автомобилей Tesla стали 308 600 человек.