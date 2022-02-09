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«Терпи, моя красавица»: доктор Мясников объяснил, как бороться с новым симптомом «омикрона»

Илья Ашуров

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Эксклюзивы ВМ
Общество
«Терпи, моя красавица»: доктор Мясников объяснил, как бороться с новым симптомом «омикрона»
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Новый симптом COVID-19, на который жалуются пациенты с «омикрон»-штаммом, не требует какого-то специального лечения. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

По его мнению, информация о том, что пациенты с «омикроном» испытывают гиперестезию (повышенная чувствительность, вызывающая болезненные ощущения — прим. «ВМ»), еще нуждается в подтверждении. Однако, даже если новый симптом подтвердится, это никак не скажется на лечении коронавируса, так как «методов лечения COVID-19 сейчас не существует».

Кроме того, Мясников отметил, что повышенную чувствительность не стоит как-то специально лечить.

— Как справляться с гиперестезией? Что рекомендуют врачи? А ничего — терпеть. Потому что любое лекарство в этом случае принесет больше вреда, чем пользы. Так что нравится, не нравится — терпи моя красавица, — заключил собеседник «ВМ».

До этого врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что у людей, которые были заражены штаммом коронавирусной инфекции «омикрон», стала наблюдаться гиперестезия.

В Роспотребнадзоре сообщили, что штамм коронавирусной инфекции «омикрон» в настоящее время доминирует в России. Его доля по стране равна 70 процентам от общего числа заболевших.

Во вторник, 8 февраля, стало известно, что случаи заражения «омикроном» зафиксировали во всех субъектах России, кроме Чукотского автономного округа.

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