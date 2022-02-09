МЧС: самолет совершил жесткую посадку в Татарстане

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Легкомоторный самолет Cessna совершил жесткую посадку возле села Новое Сумароково Татарстане. Об этом в среду, 9 февраля, сообщили в ГУ МЧС по республике.

Уточняется, что самолет принадлежит Санкт-Петербургскому университету гражданской авиации, он выполнял тренировочный полет.

По предварительным данным, на борту находятся два инструктора, они не пострадали. На место происшествия направлены ведомственная пожарная охрана аэропорта Бугульма, оперативная группа Бугульминского пожарно-спасательного гарнизона и пожарный расчет ГКУ «Пожарная охрана Республики Татарстан», а также спасатели из Альметьевска и медики, передает ТАСС.

До этого в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что 29 января в Новгородской области российский истребитель МиГ-31 во время взлета для совершения планового полета в результате технической неисправности выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Экипаж не пострадал. На месте инцидента начала работу комиссия Воздушно-космических сил России. После устранения возможных неисправностей истребитель вернут в строй.